حوادث
محاكمة مسؤول بالعدالة والتنمية بأزرو
أمهلت المحكمة الابتدائية بأزرو، مساء الاثنين الماضي، نائب الكاتب المحلي للعدالة والتنمية بتمحضيت، معتقلا بالسجن المحلي لإهانته ممرضا بالمركز الصحي بالمنطقة، أسبوعا للصلح مع الضحية، محددة زوال 7 يونيو موعدا لثالث جلسة لمحاكمته وزميله إثر شكاية للنيابة العامة. ويتابع المعني بالأمر وزميله لإهانتهما موظفين عموميين أثناء القيام بوظائفهم، بواسطة التهديداتأكمل القراءة »
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