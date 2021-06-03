حوادث
التحقيق في انتحال صفة
تخلف مشتكى به، أول أمس (الثلاثاء)، عن الحضور إلى قاعة المحكمة الابتدائية بالرباط، خوفا من الاعتقال داخل الجلسة، بعدما وضعت ضده شكاية مباشرة على إثر استخلاصه دينا مرتين، وتدخل دفاعه ليؤكد لهيأة المحكمة، أنه سيلتزم بإحضاره في الجلسة المقبلة، وأرجأت المحكمة النظر في قضيته إلى السادس يوليوز المقبل. وعلمت “الصباح”أكمل القراءة »
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