حوادث
قتل بسيدي بنور
اهتز دوار “امزارة” التابع للجماعة الترابية بني هلال بإقليم سيدي بنور، بعد ظهر أول أمس (الثلاثاء)، على وقع حادث مأساوي، حينما قام فلاح بقتل شقيقه الشاب بواسطة السلاح الأبيض. وأرجعت مصادر “الصباح” سبب تصفية الجاني للضحية لخلاف بينهما حول كوم من التبن، ما أجج الصراع بينهما، قبل أن يفاجئ القاتلأكمل القراءة »
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