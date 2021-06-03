الأولى
تواطؤ إسباني جزائري لتهريب غالي
اتفاق مسبق قبل المحاكمة لإخراجه عبر رحلة جوية سرية برخصة مزورة أنهت إسبانيا كوميديا “الأسباب الإنسانية” بمشهد درامي يصور تهريب البطل “بن بطوش” ومن معه في رحلة سرية بأوراق مزورة، بدأت في الساعة الثانية صباحا من مطار “بامبلونا” في اتجاه جزيرة بالمتوسط ،تسلمته فيها طائرة جزائرية منعت من دخول الترابأكمل القراءة »
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