وطنية
“وثيقة سرية” تورط رئيسا بالبيضاء
التحقيق مع مسؤول جماعي بتهمة تسريب محضر توقيف نشاط ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي وجد مدير عام لشركة تسير مشروعا تجاريا بمقاطعة سيدي مومن بالبيضاء وثائق رسمية محاطة بالسرية الإدارية تتجول في مواقع التواصل الاجتماعي، وتتداول بين صفحات ومواقع يعتبرها مناوئة له، ما يتنافى مع القوانين المنظمة للعمل الإداري، ومسطرةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل