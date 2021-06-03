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الرياضة

تأجيل ملف السلة إلى 10 يونيو

منذ ساعتين
تغيير محكمين بسبب التجريح وانسحاب آخر لظروف شخصية أجلت غرفة التحكيم الرياضية المغربية النظر في ملف الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة إلى 10 يونيو الجاري، بعد أن اضطرت إلى تغيير هيأة التحكيم، المعروض عليها النزاع، لعدة أسباب قانونية وموضوعية. وعلمت “الصباح”، أن غرفة التحكيم الرياضية وجدت نفسها ملزمة بتأجيل النظرأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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