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وطنية

مصانع سرية للبلاستيك في ملكية منتخبين

منذ ساعتين
تحويل مقالع عشوائية إلى مستودعات تحت أرضية على عمق 20 مترا تهدد الفرشة المائية فجرت جمعيات ملف فضيحة بيئية بتراب إقليم بنسليمان، إذ كشف أعضاؤها تحويل مقالع عشوائية أفرغت من الأتربة القابلة للبيع إلى مستودعات تحت أرضية على عمق 20 مترا تهدد الفرشة المائية، وتحول حياة السكان المجاورين إلى جحيمأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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