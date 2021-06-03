الأولى
اتهامات بين برلمانيين حول ملايير المعاشات
تبادل البرلمانيون الاتهامات في ما بينهم حول توزيع ” غنيمة” 13 مليار سنتيم أثناء تصفية صندوق المعاشات، إذ وضع بعض نواب الغرفة الأولى ” الفيتو” أمام مستشاري الغرفة الثانية أثناء التصويت على مقترح تصفية المعاشات، وطلبوا منهم تحويل الفائض المالي إلى صندوق محاربة كورونا. واتهم مستشارو الغرفة الثانية، زملاءهم بالغرفةأكمل القراءة »
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