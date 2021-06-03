الرياضة
أسود القاعة يصطدمون بالبرتغال بالمونديال
الدكيك: نحتفظ بحظوظنا في التأهل رغم قوة المجموعة الثالثة سيتبارى المنتخب الوطني داخل القاعة في المجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها ليتوانيا في الفترة المتراوحة بين 12 شتنبر وثالث أكتوبر المقبل. وأوقعت القرعة، التي سحبت، أول أمس (الثلاثاء)، بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بزوريخ، أسود القاعة في مجموعةأكمل القراءة »
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