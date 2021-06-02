الصباح الفني
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“الديدان الخارقة” في طريقها إلى الكويت أمضى رجل الأعمال الكويتي جاسم محمد بوعباس، سنوات في تربية “الديدان الخارقة” المهمة للنظام الغذائي للحيوانات. وأصبح يأمل الآن في أن تجد هذه الديدان طريقها إلى أطباق مواطني الخليج. في غرفة مظلمة صغيرة خارج مدينة الكويت، يرتب بوعباس يرقاته المقبلة على التشرنق في علبأكمل القراءة »
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