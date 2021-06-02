الرياضة
رونار: حكيمي يناسب باريس
ألمح هيرفي رونار، الناخب الوطني السابق والحالي للمنتخب السعودي، إلى انتقال أشرف حكيمي، الدولي المغربي، إلى باريس سان جيرمان في مرحلة الانتقالات الصيفية. وقال رونار في تصريح ل»لكيب» الفرنسية، إن حكيمي قادر على التأقلم مع خطة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتيتينو، مدرب باري سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يتابع «إنه لاعب مكتملأكمل القراءة »
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