حوادث
اعتقال خليفة وعون سلطة و”مخازنية”
وردت أسماؤهم في رسالة تركها بائع جائل قبل انتحاره في تطور لافت لقضية الشاب المنتحر بجماعة بوفكران ضواحي مكناس، أمر قاضي التحقيق بابتدائية مكناس بإيداع خليفة باشا بوفكران وعون سلطة وثلاثة عناصر من القوات المساعدة، سجن تولال بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة أول أمس (الاثنين). وحسب مصادر “الصباح”،أكمل القراءة »
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