الأولى
الجائحة تعصف بـ400 ألف منصب شغل
أفادت مذكرة توجيهية صادرة عن البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة العمل الدولية حول تأثير “كوفيد 19” على المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والصغرى بالمغرب، أن 80 في المائة من هذا الصنف من المقاولات تأثرت بتداعيات الجائحة، إذ تراجع رقم معاملاتها بأزيد من 15 في المائة، ما تسبب في فقدان ما لا يقلأكمل القراءة »
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