الرياضة
الزمالك يرفض تسريح أحداد للمحلي
رفض الزمالك المصري الترخيص لمهاجمه حميد أحداد للالتحاق بالمنتخب المحلي، الذي يستعد للكأس العربية التي تحتضنها قطر في شتنبر المقبل. وذكرت مصادر إعلامية مقربة من الزمالك، أن مسيري الفريق رفضوا التحاق أحداد بالمنتخب خارج تواريخ “فيفا”، ما سيفرض على الحسين عموتة، مدرب المحليين البحث عن بديل للاعب. وبات أحداد لاعباأكمل القراءة »
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