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اذاعة وتلفزيون

الزاهر يكتب عن “الوعي الانتخابي”

منذ 6 ساعات
صدر للباحث والكاتب كريم الزاهر كتاب ” الوعي الانتخابي ..الطريق الوحيد إلى تنمية شاملة ” عن دار القرويين بالدار البيضاء. الكتاب الذي صدر تزامنا والمحطة الانتخابية المقبلة، يتضمن عددا من الأبواب التي تقارب الاستحقاقات الانتخابية في علاقتها مع الناخب والمنتخب والأحزاب السياسية والنخب المغربية وسبل النمو الاقتصادي، التي لن تتأتىأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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