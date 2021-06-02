الرياضة
بلجيكا تخطف لاعبين من الجامعة
الاتحاد المحلي استدعى أيت الحاج وبوسعيد للمشاركة في مباراة كازاخستان قطع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الطريق على الجامعة الملكية المغربية للعبة، في تأهيل اللاعب أنور أيت الحاج، لاعب أندرلخت البلجيكي، بعد أن وجه إليه الدعوة للمشاركة في التجمع الإعدادي، الذي يخوضه المنتخب البلجيكي لأقل من 20 سنة. وأعلن الاتحاد البلجيكيأكمل القراءة »
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