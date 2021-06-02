الرياضة
توقعات بعودة الجمهور تدريجيا
أكد مصدر مطلع أن عودة الجماهير للمدرجات، ستتم تدريجيا، بعد القرارات الأخيرة للحكومة. واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن منتصف يونيو الجاري سيكون حاسما في اتخاذ القرار، خصوصا أن المغرب مرشح لاحتضان محطات مهمة، أبرزها نهائيا كأس محمد السادس وعصبة الأبطال الإفريقية. وحسب مصدر “الصباح”، فإن الحكومة سترخص بحضور نسبة منأكمل القراءة »
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