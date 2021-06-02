أســــــرة
كيفيـة خسـارة الـوزن
المختصون في التغذية ينصحون باستشارة الطبيب لتحديد النظام الأمثل ينصح المختصون في التغذية باعتماد النظام الغذائي الخالي من الدهون، من أجل التخلص من الوزن الزائد، والذي يعتمد على تنوع المصادر الغذائية الصحية والخالية من الدهنيات. ويؤكد المختصون في التغذية أنه قبل اتباع النظام الغذائي الخالي من الدهون، لابد من تحديدهأكمل القراءة »
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