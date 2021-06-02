اذاعة وتلفزيون
“الهاكا” تنذر “مومو”
وجه المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، إنذارا لشركة “هيت راديو”، بسبب عبارات “تكرس صورة دونية وتمييزية وقدحية للمرأة، واردة على لسان أحد المتابعين خلال برنامج “momo ramadan show”، الذي قدمه المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف بـ”مومو”. واعتبر المجلس العبارات والتصريحات التي وردت على لسان أحد المتدخلين “تكرس صورة دونية، تمييزيةأكمل القراءة »
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