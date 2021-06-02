وطنية
إضرابات العدول مستمرة
بعد الإضراب الذي خاضه عدول المغرب لمدة ثلاثة أيام في ماي الماضي، احتجاجا على الأسلوب المنتهج من قبل وزارة العدل باعتبارها وصية على القطاع، في التعامل مع ملفهم المطلبي، مع التأكيد على عدم تنازل الهيأة الوطنية للعدول عن ملفها المطلبي في شأن تعديل القانون 03.16 المنظم لخطة العدالة، داعين الوزارةأكمل القراءة »
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