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ريع ملاعب القرب يصل البرلمان
تفجرت إشكالية ريع ملاعب القرب، أول أمس (الاثنين)، في جلسة برلمانية، إذ طالبت زهور الوهابي، برلمانية عن الأصالة والمعاصرة، بضرورة عودة تدبير هذه الملاعب لوزارة الشباب والرياضة للإنهاء مع ما أسمته “الريع والعبث”، والحفاظ على مجانيتها، وفتحها أمام كل فئات الشباب في كل المناطق دون عوائق. وأكدت البرلمانية نفسها، أنأكمل القراءة »
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