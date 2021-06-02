الرياضة
الرجاء والوداد يرضخان للمؤجلات
اتفاق مع خاليلوزيتش يقضي باستفادتهما من دولييهما بالمنتخب الأول سلم الوداد والرجاء بالأمر الواقع، ووافقا على إجراء المباريات المؤجلة عن الدورات الماضية، بداية من غد (الخميس)، رغم تزامنها مع فترة التوقف الدولية، التي يتعين فيها تسريح اللاعبين الدوليين لمنتخبات بلدانهم. وقال مصدر مسؤول في العصبة الاحترافية لكرة القدم، إن الودادأكمل القراءة »
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