الصباح الفني
عابدين يطرح “مرة مرة غير سول”
الفنان المغربي اشتكى قرصنة زملاء الوسط الفني تراثه الغنائي طرح الفنان عابدين الزرهوني، أخيرا، أغنية جديدة بعنوان “مرة مرة غير سول” من ألحانه وأدائه، وجرى تصوير الأغنية على شكل فيديو كليب بآسفي ونواحيها، تحت إشراف المخرج “بيكاسو”. وكشف عابدين الزرهوني، في حديث مع “الصباح” أنه استخرج كلمات الأغنية من أرشيفأكمل القراءة »
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