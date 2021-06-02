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تنظيم مهرجان السينما والإعاقة بالرباط
يحمل شعار “اضطرابات التعلم بأعين السينمائيين الشباب” أعلنت جمعية “أنديفيلم” عن تنظيم الدورة 14 لمهرجانها السينمائي السنوي “أنديفيلم” (السينما والإعاقة) بصيغة تجمع بين الحضوري والرقمي، من 17 إلى 19 يونيو الجاري. واختار المنظمون “اضطرابات التعلم بأعين السينمائيين الشباب” تيمة للدورة 14 من المهرجان الذي يحضر فعالياته عدد من الفاعلين فيأكمل القراءة »
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