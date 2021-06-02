الصباح الفني
قالوا
الزعيمي كتبت الفنانة مريم الزعيمي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الحياة مدرسة والناس أسئلة والأيام إجابات”. باعدي قالت الفنانة سعيدة باعدي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” “هناك من يتذمر لأن للوردة شوكا. وهناك من يتفاءل لأن فوق الشوك وردة”. سعديدي تقاسمت الممثلة هند سعديدي، مع متابعي صفحتها على “إنستغرام”أكمل القراءة »
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