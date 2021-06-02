حوادث
جنس داخل مرحاض مقهى
رواد الفضاء حاصروا العشيقين بعد إغلاق الباب والدرك ينقذهما أحالت مصالح الدرك الترابي بالصخيرات المركز، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، صباح السبت الماضي، عشيقين بتهمة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، بعدما ضبطا في حالة تلبس بممارسة الجنس داخل مرحاض مقهى بالمدينة. وذكر مصدر مقرب من البحث التمهيدي أن روادأكمل القراءة »
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