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الداخلية: لا تلاعبات في قفة رمضان
لم يكد عبد الله بوانو، عضو فريق “المصباح” بمجلس النواب، ينتهي من تعقيبه الإضافي في جلسة أول أمس (الاثنين)، حول فتح تحقيق في عملية الاستغلال الإحساني العمومي في العمل الحزبي والسياسي، حتى جاءه الجواب من وزارة الداخلية قاسيا وشافيا. وبرأت وزارة الداخلية، في شخص وزيرها المنتدب، نور الدين بوطيب، حزبأكمل القراءة »
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