أسواق
انتعاشة بالحسيمة
تمثل السياحة أحد القطاعات الحيوية بالنسبة إلى الحسيمة، بالنظر إلى المؤهلات الطبيعية والتاريخية والحضارية، التي تتوفر عليها المنطقة، كما تعد بمثابة القطاع الاقتصادي الثاني بالنسبة إلى المنطقة، بعد الصيد البحري. ويتوزع العرض السياحي بإقليم الحسيمة بين الشواطئ والمناطق الجبلية والمنتزه الوطني للحسيمة وبعض المواقع التاريخية. ورغم تداعيات “كوفيد 19″، بسببأكمل القراءة »
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