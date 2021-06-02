الرياضة
الكرتي في صفقة مقايضة
الزمالك يقترح على الوداد أوناجم وأحداد وينتظر نهاية العصبة للتقدم بالعرض اقترح الزمالك المصري، على الوداد الرياضي، مقايضة مهاجميه محمد أوناجم وحميد أحداد، بلاعب وسط الميدان وليد الكرتي. وذكرت مصادر إعلامية مصرية أن رغبة الوداد في الاحتفاظ بأوناجم الذي يلعب في صفوفه على سبيل الإعارة، دفعت مسؤولي الزمالك إلى التفكيرأكمل القراءة »
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