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الأحذية البرتقالية إطلالة الصيف
تتربع الأحذية البرتقالية على عرش موضة موسم صيف 2021، حسب ما يؤكده خبراء الموضة، معتبرين أن هناك مجموعة كبيرة من الأحذية الصيفية باللون البرتقالي، تناسب جميع الأذواق، يمكن الاعتماد عليها، للحصول على إطلالة مميزة. ورغم أن الأحذية السوداء والبيضاء من القطع الأساسية داخل خزانة، لإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية،أكمل القراءة »
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