حوادث
مقتل عاملين في انفجار بشركة للبتروكيماويات
تسبب انفجار قوي في خزان للحامض الكلوريدريكي، بالشركة الوطنية للتحرير الكهربائي والبتروكيماوي، بالطريق الساحلية الرابطة بين البيضاء والمحمدية، في مقتل عاملين يتحدران من القنيطرة. وأوردت مصادر عليمة لـ»الصباح»، أن الانفجار القوي، تسبب في هلع لباقي العمال والعاملات، إذ اضطروا للهروب من المصنع خوفا على حياتهم، في حين أصيب زميل لهمأكمل القراءة »
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