حوادث
اعتقال مسؤول حزبي أهان موظفي الصحة
وضع نائب الكاتب المحلي للعدالة والتنمية بتمحضيت بإفران، رهن الحراسة النظرية بعد اعتقاله من طرف الدرك، إثر شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة مسؤولون بقطاع الصحة، بعد احتجاجه وزميل له على عدم تقديم المساعدة اللازمة لطفل نقل في حالة حرجة للمركز الصحي. واستمعت الضابطة القضائية في محضر رسمي للمعني بعدأكمل القراءة »
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