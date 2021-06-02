الرياضة
هل تعرض التورابي لعمل مدبر؟
أسرته تنتظر تقرير الخبرة الطبية بعد تخديره وسرقته واختفاء شيكاته كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، تفاصيل مثيرة في قضية يوسف التورابي، لاعب المغرب التطواني لكرة القدم، الذي يخضع لعلاج مستعجل وخبرة طبية في مستشفى للأمراض العقلية بتطوان. وحسب أفراد من أسرة اللاعب، فإنهم اكتشفوا اختفاء دفتر شيكات ابنهم، وبطاقته البنكية،أكمل القراءة »
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