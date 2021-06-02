أســــــرة
بالـون المعـدة… وداعـا للسمنـة
من التقنيات الحديثة للتخلص من الوزن الزائد دون جراحة من بين أحدث التقنيات المعتمدة لإنقاص الوزن والتخلص من السمنة، دون اللجوء إلى العمليات الجراحية، تقنية بالون المعدة. ويقصد بهذه التقنية، التي صارت اختيار الكثير من المغاربة، وضع بالون سيليكون مملوء بسائل خاص، ما يساعد على إنقاص الوزن، من خلال الحد منأكمل القراءة »
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