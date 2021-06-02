الأولى
إحباط هجمات إرهابية ضد الأمن والجيش
متهمان بايعا “البروفيسور المدمر” و”بسيج” حجز بذلات شبه عسكرية وسيوفا ` أفشلت عملية أمنية، نفذتها عناصر “بسيج” في الساعات الأولى من صباح أمس (الثلاثاء)، سيناريوهات دموية، كان يخطط لها في السر من قبل مشتبه فيهما، سقطا في وقت متزامن بميسور وتازة. وكشفت الأبحاث والتحريات، التي انطلقت إثر معلومات دقيقة وفرتهاأكمل القراءة »
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