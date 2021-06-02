الرياضة
ارتباك الرجاء قبل مواجهة وادي زم
مالانغو ونغوما وواتارا مدعوون إلى منتخباتهم والإصابة تغيب العرجون وجبيرة يعيش مكتب الرجاء الرياضي على وقع الارتباك، بخصوص مباراة سريع وادي زم، بعد غد (الخميس)، في ظل غياب الدوليين الكونغوليين بين مالانغو وفابريس نغوما والبوركينابي سومايلا واتارا. وانضاف إلى لائحة الغائبين عمر العرجون وعبد الجليل جبيرة، بسبب الإصابة. وتجرى المباراةأكمل القراءة »
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