الرياضة
كأس العرش تؤرق الجامعة
استعصى على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تحديد موعد نهائي لإجراء نصف نهاية مسابقة كأس العرش. وحسب مصادر متطابقة، فإن الجامعة لم تحدد موعدا لإجراء مباراتي نصف نهاية كأس العرش، بسبب إمكانية بلوغ الوداد لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية. وحددت الجامعة 27 يوليوز المقبل، موعدا لإقامة نصف نهاية كأس العرش، غيرأكمل القراءة »
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