الرياضة
نجيمة يغيب 45 يوما
يواصل ياسين نجيمة، غيابه عن شباب السوالم الرياضي، بسبب إصابته بتمدد على مستوى أربطة الركبة، منذ المباراة التي أقيمت بملعب الرازي ببرشيد، أمام الكوكب المراكشي، في 9 ماي الماضي. وحددت مدة غياب نجيمة، في 45 يوما، إذ رغم عدم قيامه بعملية جراحية، فإنه ينتظم في خوض مرحلة الترويض، للتخلص منأكمل القراءة »
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