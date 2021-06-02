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الرياضة

نجيمة يغيب 45 يوما

منذ 6 ساعات
يواصل ياسين نجيمة، غيابه عن شباب السوالم الرياضي، بسبب إصابته بتمدد على مستوى أربطة الركبة، منذ المباراة التي أقيمت بملعب الرازي ببرشيد، أمام الكوكب المراكشي، في 9 ماي الماضي. وحددت مدة غياب نجيمة، في 45 يوما، إذ رغم عدم قيامه بعملية جراحية، فإنه ينتظم في خوض مرحلة الترويض، للتخلص منأكمل القراءة »


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منذ 6 ساعات
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