الصباح الفني
شيماء تغني “غير يدوي”
عادت المغنية شيماء، إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة صورتها على طريقة فيديو كليب، تحمل عنوان “غير يدوي”، حققت نسب مشاهدة مهمة. وطرحت شيماء الأغنية الجديدة على قناتها الخاصة على “يوتوب”، علما أنها اختارت أن تنشر مقتطفات من الأغنية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حظيت بتفاعل الكثيرين. وتعاملت شيماء منأكمل القراءة »
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