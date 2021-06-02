أســــــرة
مواجهة الصدمات… تحدي الذات
قالت لبنى رشيد، خريجة علم نفس ومتخصصة في تنمية المهارات الذاتية، ل”الصباح” إن مواجهة مختلف أنواع الصدمات تتطلب تحدي الذات لتجاوز الصدمة النفسية القوية الناتجة عن حدث مزعج، يؤدي إلى إصابة الشخص بجرح نفسي ويرافقه شعور بالعجز وعدم الأمان وعدم الثقة في الذات والآخر. واسترسلت لبنى رشيد أن ردة الفعلأكمل القراءة »
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