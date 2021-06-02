أسواق
إجراءات لتسويق المنتوج السياحي بفاس
إطلاق منصة إلكترونية بتسع لغات والدعاية لنقط الجذب يأمل مهنيو السياحة ومسؤولوها بجهة فاس، باستعادة إشعاع القطاع والإقلاع من جديد بوتيرة أفضل، بعد تخفيف تدابير الوقاية من فيروس كورونا. ويراهنون على الصيف المقبل لإنعاشه وتحقيق إقبال قياسي على مختلف المنتجعات والمدن السياحية الجهوية، وتدارك مخلفات أزمة خانقة أثرت سلبا علىأكمل القراءة »
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