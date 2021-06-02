أسواق
خطـة لإعـادة الـروح لمراكـش
المهنيون يعيشون وضعا صعبا بسبب تأثر مصدر رزقهم بتداعيات الجائحة أفاد مصدر مسؤول بالمجلس الجهوي للسياحة بجهة مراكش آسفي، أن المجلس يعكف على وضع خطة تروم إعادة الروح لقطاع السياحة بمراكش، والاستعداد لما بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية، كاشفا أن ندوة ستعقد قريبا للكشف عن خارطة الطريق المراد سلكها لإنعاش حركة السياحةأكمل القراءة »
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