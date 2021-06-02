حوادث
كاميرات تفضح لصوصا بفاس
أحالت المصالحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على النيابة العامة، 4 أشخاص لأحدهم سوابق وبينهم حدثان، بعد اعتقالهم، الأحد الماضي، لظهورهم في شريطي فيديو يوثقون تنفيذهم سرقات من داخل فيلا، وأحدهم باستعمال دراجة نارية ثلاثية العجلات يتنقل بها بين الأحياء. ويرصد المتهم (25 سنة) ضحيته بأمكنة بعيدة عن الأعينأكمل القراءة »
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