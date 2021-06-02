وطنية
الانتقالات تغضب قضاة
أثارت النتائج الأخيرة التي أفرج عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن الانتقالات، غضب بعض القضاة، سواء من لم يستفيدوا من تلك الحركة الانتقالية، أو من اعتبروا نقلهم دون رغبة منهم، أو نقلوا بناء على ترقية، أو من شملتهم التعيينات الجديدة لقضاة الفوج 43. ووقف نادي قضاة المغرب، في اجتماعه، الذيأكمل القراءة »
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