أســــــرة
“إيتيكيـت” ارتيـاد المطاعـم
يقول المختصون في مجال “الإيتيكيت” إن قواعد الجلوس في المطاعم لا تقتصر على أصول تناول الوجبات فقط، وإنما تشتمل أيضا الحفاظ على أصول التصرف مع العاملين في المكان. ويؤكد المختصون في “الإيتيكيت” أنه عند دخول المطعم رفقة مجموعة من الأشخاص، لا يجب إزعاج الآخرين، والتصرف كما لو أن كل مقاعدأكمل القراءة »
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