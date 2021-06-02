أسواق
السياحة… صيف الإنقاذ
المهنيون ينتظرون تخفيف القيود عن التنقل والأسفار لتقليص الخسائر يعقد مهنيو السياحة الأمل على فترة الصيف للتقليص من الخسائر التي تكبدوها، منذ انتشار الفيروس في مختلف أرجاء العالم منذ أزيد من سنة وتسبب في شل الحركة السياحية وإغلاق عدد من الشركات العاملة في القطاع، ما تسبب في خسائر بالملايير وضياعأكمل القراءة »
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