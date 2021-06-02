أسواق
تعبئـة شاملـة بالشمـال
مشاريع تنموية لإبراز مؤهلات الجهة والترويج لها على غرار باقي الوجهات السياحية بالمملكة، لم تسلم الجهة الشمالية من تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، التي كبدت قطاع السياحة وأنشطة الخدمات التابعة له خسائر مالية فادحة وأضرارا كبيرة ومتعددة الأبعاد، رغم الانتعاشة التي حققها القطاع بنسبة 60 فيأكمل القراءة »
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