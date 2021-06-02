وطنية
الغش في الباكلوريا يسقط 61 متهما
أحالت مصالح الشرطة القضائية، أمس (الاثنين)، على النيابات العامة بمجموعة من المدن، متهمين تورطوا في الغش في امتحانات الباكلوريا (أحرار)، أو المساعدة والمشاركة في الجرائم المرتبطة به. وموازاة مع تنظيم الامتحانات الوطنية الموحدة للباكالوريا، الخميس والجمعة الماضيين، أجرت مصالح الأمن أبحاثا وتحريات، كما أنجزت تدخلات إثر إشعارها بضبط حالات غشأكمل القراءة »
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