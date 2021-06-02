وطنية
“وصفة” التناوب تحاصر “بيجيدي”
اتساع دائرة المطالبة بعرض سياسي جديد والاستقلال يدعم فكرة الاتحاد الاشتراكي اتسعت دائر الأحزاب المطالبة بعرض سياسي جديد خلال محطة استحقاقات الصيف المقبل، إذ عبر الاستقلال عن دعم فكرة الاتحاد الاشتراكي، التي اقترحها الكاتب الأول لحزب الوردة عندما طالب بتناوب ديموقراطي. وشدد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال عرضأكمل القراءة »
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