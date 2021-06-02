جهة فاس مكناس: اجتماع لجنة اعداد التراب

عقدت لجنة اعداد التراب بمجلس جهة فاس مكناس، اجتماعا اليوم الأربعاء بفاس، من أجل الاطلاع على الدراسة المتعلقة بالمراكز الصاعدة على صعيد الجهة.

وعرف الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة، الحسن رفيع، مشاركة ممثلي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، وجمعيات المجتمع المدني وأطر الجهة فضلا عن أعضاء اللجنة.

وكانت اللجنة قد انكبت في مارس الماضي على تتبع تفعيل اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالخرائطية الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوتقنية على صعيد الجهة.

وتميز الاجتماع بعرض قدمه مدير الوكالة الحضرية لفاس حول وضع قطاع التعمير على مستوى المجال الترابي لتدخل الوكالة.

يذكر أن لجنة اعداد التراب واحدة من سبع لجان دائمة أحدثها مجلس الجهة وحددت صلاحياتها المادة 46 من القانون الداخلي. واللجنة مكلفة بدراسة جميع القضايا المتعلقة ببلورة المخطط الجهوي لاعداد التراب وتحيينه وتقويمه طبقا للمواد 88، 89 و90 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

ويعهد الى اللجنة التي تضم 10 أعضاء بدراسة السياسات القطاعية المتعلقة بالجهة والتجهيزات والمشاريع الكبرى المبرمجة من قبل الدولة على تراب الجهة.